No último domingo, dia 29, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, um corpo foi avistado boiando no Rio Juruá por pescadores que estavam na região.

Segundo as informações, o corpo foi identificado como sendo de um homem chamado Nilo, que era residente em Guajará, no interior do Amazonas. Ao avistarem o corpo sem vida, os pescadores imediatamente acionaram o Corpo de Bombeiros para a realização dos devidos procedimentos.

O senhor Nilo deixa dois filhos, um enfermeiro e outro que atua como guarda no município de Guajará.

Por AcreOnline.net

