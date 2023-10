Um trabalhador identificado como José Graça França, 63 anos, sofreu um grave acidente na manhã desta segunda-feira (30), no ramal Beira Rio, na região da Alcobrás, zona rural do município de Capixaba, interior do Acre.

Ele disse ao pessoal da equipe do Samu que ia atravessando o Rio Acre com uma faca na mão, quando escorregou no barranco. A lâmina entrou em sua virília e perfurou seu abdômen.

O corte foi profundo, deixando suas vísceras expostas. Apesar da gravidade do ferimento, seu José conseguiu pedir ajuda e o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi acionado.

Ele foi transportado pela viatura 20 do município de Capixaba. Os paramédicos realizaram todos os atendimentos e solicitaram apoio da viatura 01 de suporte avançado do Samu, que conseguiu fazer a interceptação já na saída do ramal da Alcobrás.

O paciente foi estabilizado e encaminhado para o Pronto Socorro da capital em estado instável.

Segundo a doutora Ailena Braga, médica plantonista do Samu, o paciente teve um grave ferimento no abdômen, com exposição de víscera, perdeu pouco sangue, mas apesar da gravidade do acidente seu José chegou lúcido e orientado no setor de trauma do Pronto Socorro.

