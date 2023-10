Com olhar para saúde do público feminino da instituição a Polícia Militar, por meio de sua Diretoria de Saúde, realizou palestras sobre câncer de mama e colo do útero, e sobre assédio moral e sexual, na última quinta-feira, 26, no auditório do Centro integrado de ensino e pesquisa em segurança pública – Cieps.

As ações são alusivas ao Outubro Rosa. As palestras foram ministradas por profissionais que atuam na policlínica/PMAC e abordou a importância do diagnóstico precoce e os cuidados para prevenir o câncer de mama. E quanto ao assédio moral e sexual, como identificar e lidar com essas situações.

As militares e funcionárias civis receberam informações sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e foram orientadas sobre os procedimentos de autocuidado e prevenção.

O Outubro Rosa é uma campanha mundial realizada anualmente no mês de outubro. O objetivo do movimento é promover a conscientização das mulheres a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é o segundo tipo de câncer mais frequente. Quando diagnosticada com antecedência, a doença tem 95% de chances de cura.

Assessoria de Comunicação da PMAC

