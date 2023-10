Os mais de 2 mil presos do Acre, que estavam em greve de fome desde a última segunda-feira, 23, então voltando a se alimentar nos presídios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. A maior parte dos presos aceitou a alimentação desde a noite desta quarta-feira, 25, com exceção dos que estão no Francisco de Oliveira Conde- o FOC, na capital.

“Os presos de Cruzeiro do Sul e Sena Madureira voltaram a se alimentar. Em Rio Branco, no Antônio Amaro, a situação está normal e seguem em greve os presos do Presídio Francisco de Oliveira Conde- FOC”, afirmou O Iapen, por meio da Assessoria de Comunicação.

Nos presídios do Acre 2.184 presos estavam em greve de fome, sendo 1.290, em 2 presídios de Rio Branco , 659 em 2 presídios de Cruzeiro do Sul e 235 de Sena Madureira. Buscavam ampliar o tempo de visita e ter acesso à Tv. Todos esses presos são ligados ao Comando Vermelho.

Sandra Assunção- ac24horas

