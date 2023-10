Até o momento, não foram identificados sinais evidentes de agressão no corpo do homem, mas algumas testemunhas presentes no local relatam que Francisco Matos estava espumando pela boca.

Na última terça-feira, 24 de outubro, por volta das 17 horas, em Cruzeiro do Sul, um homem identificado como Francisco Matos foi encontrado morto dentro de um carro estacionado em uma residência.

O proprietário do veículo relatou que havia deixado o carro estacionado em sua residência com o portão da garagem aberto durante toda a tarde. Ao retornar ao veículo no final do dia, avistou o corpo de Francisco Matos estava dentro do carro, já sem vida.

Com isso, o proprietário do veículo solicitou a ajuda de um vizinho para retirar o corpo do carro e acionou as autoridades locais. A polícia e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) responderam ao chamado para constatar o óbito de Francisco Matos.

As causas exatas da morte ainda não foram determinadas, e uma investigação está em andamento. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para conduzir uma autópsia e determinar as circunstâncias da morte.

Até o momento, não foram identificados sinais evidentes de agressão no corpo do homem, mas algumas testemunhas presentes no local relatam que Francisco Matos estava espumando pela boca.

O proprietário do veículo reconheceu Francisco Matos como alguém que frequentemente prestava serviços nas residências locais.

