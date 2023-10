Na tarde desta quarta-feira, 25 de outubro, um homem ainda não identificado morreu devido a um grave acidente na BR-364.

De acordo com as informações disponíveis, o acidente envolveu um caminhão boiadeiro e um carro Fiat Strada, no qual o motorista que veio a falecer estava. A inserção foi frontal.

Equipes de emergência, incluindo o SAMU e a polícia, foram rapidamente acionadas e direcionadas ao local. No entanto, ao chegarem, constataram que o homem já estava sem vida devido ao forte impacto.

Por AcreOnline.net

