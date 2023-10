O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), entregou nesta terça-feira, 24, insumos para a oficina ortopédica do Hospital de Dermatologia Sanitária, em Cruzeiro do Sul. Avaliado em R$ 200 mil, o histórico investimento beneficiará com mais dignidade e qualidade de vida cerca de 300 portadores de hanseníase.

Por determinação do governador Gladson Cameli e esforços do gestor da Sesacre, Pedro Pascoal, estamos entregando os kits para a confecção do material. A nossa gestão atua para possibilitar aos usuários da oficina ortopédica o convívio social, pois são pessoas que deixaram de exercer funções essenciais, como trabalhar e, com isso, acumulam prejuízo emocional. Diante disso, o governo oferta cuidado e atenção, com o objetivo de devolver o prazer pela vida para esses usuários e seus familiares”, destacou a gestora local da Sesacre, Diani Carvalho.



Com o benefício, o governo assegura melhoria na locomoção dos pacientes. “Toda a equipe fica muito agradecida, pois diariamente testemunhamos as dificuldades enfrentadas pelos usuários, e a partir de agora suas necessidades serão atendidas”, observou Franscisco Delvânio da Silva, gerente-geral do Hospital.

Por Eliel Mesquita

Fotos Marcos Santos/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram