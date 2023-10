O Govcast, podcast do governo do Acre, desta quinta-feira, 19, se voltou a discutir saúde de qualidade, especificamente sobre cirurgias eletivas realizadas em todo o estado. Com a participação da chefe do Núcleo de Regulação de Cirurgias da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Shirley Souza.



O encontro entre Comunicação e Saúde se iniciou com o dado em que o Acre encontra-se em primeiro no ranking dos estados com maior percentual de cirurgias eletivas realizadas, número expressivo após três anos de pandemia. “Esse mérito expressivo é fruto do trabalho de uma equipe empenhada em cuidar de vidas. Tive muita satisfação em ver pessoas humildes sendo atendidas em grande escala”, disse Souza.

Cirurgia eletiva é a denominação voltada para uma cirurgia programada que não é considerada de urgência e que o médico agenda o dia e o horário para sua realização, conforme mapa cirúrgico do hospital e a ocasião mais propícia.



O Programa Opera Acre também foi abordado, o qual atua como uma reestruturação do mutirão de cirurgias, equipando municípios e levando profissionais para garantir serviços de saúde em todos os cantos do estado.

Governo do Acre está realizando por volta de 1.000 cirurgias eletivas por mês. Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

Souza destacou que o governo do Acre conseguiu ativar atendimentos em municípios como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Brasileia, Plácido de Castro e Senador Guiomard, os quais atendem também demandas de suas regiões, diminuindo a procura e o deslocamento para a capital, Rio Branco que conta com um serviço expandido, com o Hospital Santa Juliana, voltado para atender operações mais complexas como urologia, prótese de quadril e otorrinolaringologia.



