O Acre foi medalha de prata na categoria futebol eletrônico nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), na Expoville, em Joinville (SC). O atleta acreano Edval Neto (Uninorte) perdeu o duelo final contra o brasiliense Maycon Lima (Universidade de Brasília). Neto agradeceu o governo do Estado pelo apoio por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), que apoiou a participação da delegação acreana no evento.

“O apoio do governo do Estado através do governador Gladson Cameli e o secretário Assurbanipal Mesquita foi fundamental para a caravana acreana participar desse evento. Dedico essa premiação a todos os atletas” disse Neto.

A segunda colocação na categoria de futebol eletrônico é inédita. Neto venceu na primeira o duelo de dois jogos contra o atleta da Universidade Federal de Santa Catarina, Breno Sayão. A primeira partida o acreano foi melhor com o placar de 3 x 2 e em seguida, venceu por 2 x 1, confirmando sua classificação para a semifinal.

Na semifinal o acreano venceu o atleta Henderson Oliveira da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRJ) pelo placar de 2 x 1, classificando-se para a grande final que aconteceu neste sábado. Neto perdeu a partida final por 1 x 6. Ele dividiu o pódio com outro atleta da região norte, Caun Amorim da Universidade Federal do Amapá.



Para o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, a conquista é significativa para o esporte eletrônico. Em nome do governador Gladson Cameli ele parabenizou toda delegação que participa do evento. “A segunda colocação alcançada pelo Neto muito nos orgulha, mostra que o Acre tem talento e que ao apoiarmos a difusão dessa modalidade, estamos no rumo certo. O mercado de games vem sendo fomentado dentro do ambiente do ecossistema de inovação e a cada momento vem crescendo”, analisou Mesquita.

O atleta acreano medalhista na competição chega neste domingo em Rio Branco. Os JUBs 2023 têm competições até o dia 21 de outubro.

Por Jairo Carioca Agência de Noticias do Acre

