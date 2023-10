Na última quarta-feira, 11, uma operação conduzida pelos policiais civis da Delegacia Geral de Rodrigues Alves resultou na prisão de um pastor acusado de envolvimento na prática de vários estupros na cidade de Marechal Thaumaturgo.

O pastor foi alvo de uma investigação conduzida pelo delegado Marcílio Laurentino, titular das delegacias da cidade em questão. O Inquérito Policial que levou à prisão do acusado foi instaurado após uma requisição do Ministério Público e uma denúncia apresentada pelo Conselho Tutelar.

“Segundo as autoridades, nove crianças e adolescentes foram ouvidas durante o processo de investigação, e todas confirmaram terem sido vítimas de abuso sexual por parte do pastor. Com base nas evidências colhidas e nos depoimentos das vítimas, foi representada a prisão do acusado”, informou o delegado Marcílio Laurentino.

A operação que resultou na prisão do pastor foi realizada no Porto de Cruzeiro do Sul, onde ele foi detido pelas autoridades. Posteriormente, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul e aguarda audiência de custódia.

A Polícia Civil enfatiza seu compromisso em apurar e reprimir crimes de abuso sexual, especialmente quando envolvem crianças, adolescentes e mulheres. A prisão do pastor é mais um passo em direção à justiça e à proteção das vítimas, demonstrando o esforço contínuo da instituição em combater crimes dessa natureza.

As investigações continuam, e as autoridades esperam que a prisão do suspeito resulte em mais informações que possam levar à identificação de outras possíveis vítimas e à completa elucidação desse caso.

Por Assessoria

