A Polícia Federal do Acre cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de prática de crimes sexuais. A vítima seria uma adolescente do município de Feijó, no interior do estado.

A Operação Exposure foi deflagrada na última sexta-feira (6) e divulgada pela PF-AC nesta terça-feira (10). A investigação tem o objetivo de combater a prática de crimes sexuais contra menor além de outros delitos relacionados.

Conforme a PF, três equipes policiais cumpriram, simultaneamente nas cidades de Feijó e Vila Velha (ES), um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, na residência dos investigados. A ação teve apoio da delegacia de Polícia Civil de Feijó.

Os autores devem responder pelos crimes de ameaça e perseguição e pelo delito do Estatuto da Criança e do Adolescente que combate as ações de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cenas indevidas, envolvendo criança ou adolescente.

Por G1 AC

