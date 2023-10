Em um momento crucial para a educação do estado do Acre, o governador Gladson Cameli liderou um evento de grande importância nesta quarta-feira, 4, que marca um compromisso sólido com a população do Acre: o lançamento do Comitê Estratégico Estadual do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e a oficialização da Alfabetiza Acre, a política de alfabetização territorial do Estado.

O auditório lotado da Secretaria de Estado de Educação (SEE) foi o cenário para este acontecimento, que contou com a presença de autoridades como o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Luiz Gonzaga, a deputada federal Socorro Neri, o deputado estadual Tadeu Hassem, além de gestores estaduais e municipais comprometidos, que transformaram o evento em um manifesto pelo futuro da educação do Acre e de suas crianças.

O objetivo desta iniciativa é elevar a qualidade da educação no estado, assegurando que cada criança saiba ler e escrever ao final do 2º ano do ensino fundamental. Além disso, o programa visa à recuperação das aprendizagens, especialmente para os alunos do 3º ao 5º ano, que enfrentaram desafios excepcionais devido à pandemia.



Em um momento de grande comoção, o governador Gladson Cameli expressou seu profundo comprometimento com a educação e a alfabetização em suas palavras durante o lançamento da Política de Alfabetização Territorial do Acre – Alfabetiza Acre. Com dedicação e gratidão, o governador destacou a importância desse ato histórico e agradeceu ao governo federal e às prefeituras do Acre pela parceria nesse esforço.

“Nunca é tarde para se compensar dias perdidos. E aqui é a prova que o governo acreano prioriza a educação. Melhorar os índices de educação é melhorar saúde, segurança e todos os nossos outros aspectos como sociedade. E a nossa equipe da Educação está de parabéns. Juntos teremos uma educação melhor, de qualidade, fortalecendo o painel estruturante tanto das nossas crianças, como dando oportunidade para nossos adultos que ainda não são alfabetizados”, destacou o governador.



Contra o analfabetismo adulto

O Comitê Estratégico Estadual do Compromisso, composto pelo secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes, Aberson Carvalho, e por todos os secretários Municipais de Educação, é a espinha dorsal dessa empreitada audaciosa. Eles liderarão a governança sistêmica para criar e implementar a Política de Alfabetização Territorial do Acre.

O governo do Acre também anunciou a expansão do Programa Alfabetiza Acre, para abranger a alfabetização e o letramento de jovens, adultos e idosos, uma jogada ousada e nobre em direção à erradicação do analfabetismo no estado, que ainda é de cerca de 8,5%.

Segundo o secretário Aberson Carvalho, este evento não apenas marca um novo começo para a educação no Acre, mas também é um juramento de que ela segue como uma prioridade inabalável.



“Vamos abraçar a alfabetização de crianças, mas também de jovens e adultos. É focar no futuro das crianças, mas também olhar para o passado, tendo um compromisso com quem não teve a oportunidade de aprender a ler. Os 22 municípios assinaram esse pacto de alfabetizar nossas crianças até o final do segundo ano, mas vamos olhar também para romper com o déficit que a pandemia de covid-19 nos trouxe. Isso é o compromisso do governo do Acre com um futuro de qualidade na nossa educação”, reforçou Aberson Carvalho.

Por Samuel Bryan- Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

