Candidatos devem apresentar manifestação no prazo de cinco dias; posse deve ocorrer em novembro

Para reforçar a prestação jurisdicional aos cidadãos, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, que também é presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na magistratura acreana, assinou o Edital nº 5/23, nesta terça-feira, 26, que convoca mais sete aprovados para assumirem o cargo de juiz de Direito Substituto.

A convocação se dá diante do surgimento de vagas devido as exonerações de um magistrado e uma magistrada, tornando-se necessário a recomposição dos cargos vagos para garantir maior eficiência na prestação dos serviços ofertados pelo Poder Judiciário acreano.

Os sete aprovados devem ser nomeados a partir do dia 16 de novembro. São eles:

Decyo Allyson Sarmento Ferreira (cota racial);

Andre Carvalho Tonon;

Guilherme Regueira Pitta;

Rodrigo Almeida Tavares;

José Leite de Paula Neto;

Thiago Gomes de Aniceto;

Ana Paula Pilon Meira.

As candidatas e candidatos nomeados devem apresentar manifestação no prazo de cinco dias a contar da publicação do edital.

Por Andréa Zílio | Comunicação TJAC

