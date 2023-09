Presente na Semana do Clima de Nova York, o governador do Acre, Gladson Cameli, e sua comitiva, foi convidado pela organização da XPRIZE Foundation para participar da cerimônia de fechamento do pregão da Bolsa de Valores de Nova York.

A organização busca soluções inovadoras de tecnologia para solucionar vários problemas no mundo e um deles é encontrar e priorizar a conservação da biodiversidade das florestas tropicais e da vida na Terra.

A ocasião do convite para participar do fechamento da Bolsa de Valores foi em decorrência da Semana do Clima, e é um evento de bastante prestígio, pois apenas algumas organizações e pessoas são convidadas para abrir ou fechar o pregão.

O Acre foi convidado pelo presidente de Biodiversidade de Conservação da XPRIZE, Peter Houlihan. A organização tem como foco estabelecer parcerias com os governos e governadores da Amazônia Legal.

O governador do Acre falou da importância em estabelecer laços com a organização, já que atualmente ela foca na conservação e preservação das florestas.

“Fomos convidados para o fechamento da Bolsa de Valores e, na oportunidade, nos foram apresentados projetos que estão sendo apoiados. Projetos de inovação e tecnologia, principalmente para a conservação de florestas, monitoramento e remoção de carbono”, afirmou.

A organização lançou a XPRIZE Rainforest, uma premiação internacional valendo US$ 10 milhões, financiada pela Fundação Alana para o desenvolvimento de novas tecnologias de avaliação da biodiversidade de florestas tropicais, com cinco anos de duração, e que vai ter seu resultado anunciado em julho do ano que vem, no Brasil, no Amazonas (AM).

O foco da premiação é o desenvolvimento de tecnologias de mapeamento e rastreamento das florestas tropicais. Além disso, há outros projetos em execução voltados para a remoção do carbono da atmosfera e proteção contra os incêndios florestais.

A secretária de Meio Ambiente, Julie Messias, falou da importância de o estado firmar essa ponte de diálogo com a XPRIZE, e que futuramente será estabelecido um Memorando de entendimento entre as partes. “Para que possamos gerar mais eficiência nas agendas de conservação e monitoramento ambiental do estado do Acre com o incremento de novas tecnologias e, assim, termos mais efetividade nas ações de desenvolvimento ambiental”, afirmou.

Por Janine Brasil- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

