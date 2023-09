No período de 14 a 17 de setembro, a Polícia Civil do Acre (PCAC), através do seu Instituto de Identificação, marcou presença na festa Tarauacá Rural Show, realizando o serviço de emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional. Esta iniciativa faz parte do compromisso da PCAC em levar cidadania a todos os cantos do Vale do Juruá, inclusive em regiões mais distantes da capital acreana.

A equipe de profissionais da PCAC, responsável por esta ação, utilizou o ônibus oficial da instituição, um veículo especialmente equipado para levar atendimento ao público em locais de difícil acesso. Durante a festa, Tarauacá Rural Show, cerca de 50 pessoas foram atendidas, possibilitando que muitos moradores da região obtivessem um documento fundamental para o exercício de seus direitos e deveres como cidadãos.

De acordo com o diretor do Instituto de Identificação da PCAC, Júnior César da Silva, a direção-geral sempre busca levar esses serviços as comunidades, aproveitando esses eventos de grande aglomeração de pessoas, que além de aproveitar a festa, os visitantes tiveram a oportunidade de solicitar a primeira via da identidade ou fazer a renovação do documento.

“É uma das prioridades da Direção-Geral da Polícia Civil do Acre levar esses serviços à população que reside em locais de difícil acesso ou fora dos grandes centros. A ação da Polícia Civil vai além de simplesmente garantir a segurança no evento; ela tem como objetivo promover a cidadania entre a população acreana”, disse Júnior César da Silva

A presença da PCAC na Tarauacá Rural Show demonstra o comprometimento da instituição em estar próxima da comunidade, facilitando o acesso a serviços essenciais, como a emissão da Carteira de Identidade Nacional. Além disso, essa iniciativa contribui para fortalecer os laços de confiança entre a polícia e a população, promovendo uma maior integração e cooperação no combate à criminalidade e na garantia da segurança de todos os cidadãos acreanos.

Assessoria/ PCAC

