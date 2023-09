Em 1ª entrevista após acusações, jogador afirmou que se começou a se relacionar com a DJ Gabriela Cavallin enquanto ainda era casado

O atacante Antony negou as agressões físicas pelas quais é acusado e afirmou que a ex-namorada, Gabriela Cavallin, manipulou mensagens divulgadas no inquérito policial no qual é investigado. O atleta concedeu a primeira entrevista após as acusações virem à tona à jornalista Chris Flores do Fofocalizando, do SBT.

Na entrevista, exibida nesta sexta-feira, 8, Antony negou todas as acusações de agressão física apontadas por Gabriela e afirmou que o relacionamento dos dois começou como um caso extraconjugal, enquanto ele ainda era casado com Rosilenny Batista, com quem tem um filho.



Influenciadora diz que foi agredida por Antony e ex de Dudu, segundo jornal

Segundo o jogador, ele conheceu Gabriela em uma festa na casa de um amigo, enquanto ele passava férias no Brasil, em 2021. “A gente se conhece na festa de um amigo, nunca tinha visto ela pessoalmente, e foi onde a gente teve o primeiro contato e ficou pela primeira vez”.

O caso extraconjugal aconteceu enquanto Antony atuava pelo Ajax, da Holanda. À época, Gabriela o visitava em Amsterdã e ficava em hotéis, ciente de que o jogador era casado. “Ela sabia que eu era casado, a gente mantinha o contato e ela aceitou. Quando ela vai para Amsterdã, ela fica em hotel e não vai para a minha casa”.

Nos inquéritos, Gabriela aponta que ficou grávida do jogador em 2022. Os dois viviam um relacionamento conturbado, conta Antony, que afirma ter assumido o compromisso da paternidade assim que soube que a DJ esperava um bebê dele.

“A gente não estava vivendo um momento legal na relação, foi quando a gente estava separado, ela queria que eu a assumisse mas eu falava que não queria assumir em público. Eu não estava no Brasil quando ela me contou que estava grávida, eu tinha em mente que era meu e não pensei em morar junto. Ela alega que morou comigo mas em nenhum momento ela estava na minha residência”, afirma.

Segundo Antony, as discussões e brigas entre o casal eram motivados, em maior parte, por crises de cíumes. Ele alega que também se relacionava com outras mulheres enquanto estava com a influenciadora.

Antony explica que as discussões eram acompanhadas por xingamentos e agressões verbais mútuas, mas que nunca agrediu Gabriela fisicamente. “Tinham xingamentos, mas não eram do nada. A gente vivia uma discussão e no outro dia estava bem”.

“Sempre era ela se alterando, me xingava, me ofendia, sempre era ela me ofendendo e eu acabava ofendendo ela também. Me arrependo porque não falo assim com ninguém, não sei se era violência, mas eram palavras fortes”, afirma.

Antony também acusa Gabriela de manipular mensagens expostas no inquérito de investigação, movido pela Polícia Civil de São Paulo, “Teve uma vez que ela pegou meu celular e mandou mensagem para ela como se fosse eu, como se eu estivesse com ciúme do Neymar”.

Em seguida, o jogador também aponta que Gabriela chegou a apagar conteúdos de texto e ‘tirou informações de contexto’. “Tem coisas foi alterada da parte dela nos prints, ela chegou a apagar uma mensagem que eu mandei. Ela manipulou as mensagens, eu vou entrar em contato com meus advogados e eles vão por tudo isso no inquérito”.

Uma matéria divulgada pelo UOL revela agressões físicas e ameaças do jogador de 23 anos contra a antiga companheira, anexadas por meio de fotos e áudios no inquérito. Ela contou que foi ameaçada enquanto estava grávida do atleta e que perdeu o bebê semanas depois.

No inquérito, a DJ expõe imagens do que seria a última agressão cometida pelo jogador, deixando-a com uma lesão na mão direita, com os ossos dos dedos expostos. Ela alega também ter recebido uma ‘cabeçada’, que provocou um corte na parte superior da cabeça, e um soco no peito que teria deslocado uma prótese de silicone.

Ao Fofocalizando, Antony negou todas as acusações e afirma que tem testemunhas que podem validar sua versão. Sobre o corte na mão, o jogador explica que o casal estava em uma festa, na casa do próprio Antony, quando ele pediu para que a moça parasse de beber. Ele conta que a DJ se lesionou após ele tentar tirar uma taça da mão dela, quebrando o objeto.

“Ela já tinha bebido bastante e eu pedi para ela parar. Fui tirar a taça da mão dela e ela segurou, nisso, saiu a haste. Minha mãe estava presente e ajudou ela, meu fisioterapeuta veio em casa. Jamais eu vou jogar uma taça em uma mulher”, alegou o jogador.

Antony explica que não sabe como a DJ teve o corte na cabeça, que teria supostamente acontecido durante uma discussão em um quarto de hotel onde Gabriela estava hospedada. “Ela não queria que eu fosse embora e começou a discutir. Quebrou copo, quebrou prato na minha direção e veio para cima de mim. Eu segurei ela, ela se acalmou e eu fui embora. Quando me mandou foto do corte, eu já estava em casa, eu não entendi o que acoteceu”.

O Fofocalizando também exibiu um laudo médico, elaborado em 2020, apontando que Gabriela precisava realizar uma cirurgia de correção da prótese após ela cair no banheiro. À época, ela e o jogador ainda não se relacionavam. “Todas as acusações são mentira, nada aconteceu, teve sentimento, mas eu acho que entra um pouco de interesse da parte dela”, afirma o jogador.

Negociações pela gravidez

Por fim, Antony alega que, enquanto se relacionava com a DJ, ela, por meio de advogados, solicitou uma pensão de R$ 60 mil para bancar os custos da gravidez. O jogador explica que a proposta não avançou, mas que pagava os custos de idas ao hospital, viagens e hospedagens da influenciadora na Europa.

Após a repercussão de uma entrevista de Gabriela à TV Record, ele afirma que a equipe de advocacia da DJ pediu R$ 7 milhões à defesa do jogador. “Eu não pago porque tudo que ela falou é mentira”.

Desconvocado da Seleção Brasileira, o jogador também afirma que vive ‘um dos momentos mais difíceis da vida’ e que confia na própria inocência. “No começo era referência para muitas pessoas e por conta de muitas mentiras você é apedrejado por todo mundo, não é fácil ser atacado e ficar calado”.

“Eu vou vir com as provas, nunca agredi e nunca vou agredir, tenho certeza, eu ofendi e ela me ofendeu, mas quem me ama e me acompanha sabe do meu caráter, o que eu quero é mostrar para o povo que esse sou eu”, afirma. “Quero representar meu país e mostrar que o Antony é inocente”.

Entenda o caso

Investigado pela Justiça de São Paulo por supostas agressões contra a ex-namorada, Antony viu provas serem divulgadas nesta segunda-feira, 4. O portal UOL postou imagens de conversas do jogador com Gabriela Cavallin, nas quais ele faz ameaças severas à DJ.

Em uma das conversas entre eles, Gabriela afirma que recebeu “chutes e agressões” de Antony e que queria que ele pedisse perdão. Em seguida, o jogador respondeu: “Perdão”.

Vale destacar que o início da crise foi em junho de 2021, quando Antony jogava no Ajax, da Holanda, mas passou uns dias no Brasil e conheceu Gabriela. Em relacionamento com o jogador, Gabriela ficou grávida em 2022. No entanto, perdeu o bebê com 16 semanas de gravidez.

“Eu passei minha gravidez toda no hospital. Eu ia três, quatro vezes por semana no hospital tomar soro, fazer exame, porque eu sangrava quase todo dia, até o dia que eu perdi o bebê. Foi uma série de acontecimentos”, explicou Gabriela.

A polícia da Inglaterra também confirmou que está investigando o atacante Antony após acusações de agressão à ex-namorada. Em comunicado emitido à imprensa local, a polícia metropolitana de Manchester afirma que está ciente das alegações e que realiza uma investigação para determinar as circustâncias do caso. “Não comentaremos mais sobre o assunto por enquanto”, diz a nota.

Por Terra

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram