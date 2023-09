Nathan de Albuquerque Leite, 22 anos, ficou gravemente ferido e teve a perna amputada e Mateus Vieira Bezerra, 23, ficou ferido após um acidente na tarde desta sexta-feira (8), no cruzamento da rua Meire Alves com a Alameda Antônio Pessoa Jucá, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Matheus trafegava pela Alameda Antônio Pessoa Jucá, em uma motocicleta modelo Yamaha Factor, de cor branca e placa QLY-0A54, quando foi surpreendido pelo motociclista Nathan, que estava com uma mulher idenficada como Sindhel dos Santos e estavam saindo rua Meire Alves, com uma moto modelo CG Titan 160, de cor branco e placa QLY-6C96.

As duas motos bateram quase que frontalmente e Nathan acabou caindo no asfalto e tendo a perna esquerda amputada na altura da tíbia e da fíbula. Já Matheus teve laceração no joelho direito e fratura fechado no punto direito. Sindhel saiu ilesa do acidente.

Populares ajudaram as vítimas e acionaram a polícia e a ambulância. Duas ambulâncias, sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançado, foram enviadas para atender as vítimas. Tanto Matheus quanto Nathan foram estabilizados e protocolados, e em seguida foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, onde passarão por exames mais detalhados no setor de emergência. Nathan está em estado grave e Matheus está em estado estável.

Policiais militares foram até o local e isolaram a área para o trabalho da perícia e, após os procedimentos de praxe, as motos foram removidas com auxílio de um guincho.

Por Ithamar Souza Na Hora da Noticia

