Uma guarnição do 2° BPM recuperou uma caminhonete VW Saveiro Cross, de cor laranja, na tarde da última quarta-feira, 06, na rua das Amoras, bairro Santa Inês.

Uma família foi surpreendida com a ação de criminosos que invadiram a residência, a renderam, amarrando-a com fios, tendo vários pertences roubados, incluindo a caminhonete.

Uma das vítimas conseguiu comunicar o roubo e, de imediato, as viaturas do 2° Batalhão começaram as buscas, logrando êxito na localização do veículo ainda no bairro Santa Inês.

Os autores conseguiram se evadir do local, deixando o veículo trancado. O veículo foi removido ao pátio do Detran para providências legais e posterior devolução ao proprietário.

Por Batalhão da Polícia Militar do Acre (2° BPM)

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram