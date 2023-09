Os cinco mil candidatos selecionados no Programa CNH Social, promovido pelo governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), têm até às 14 horas desta quarta-feira, 6, para solicitar abertura de seus processos de primeira habilitação, adição e mudança de categoria.

A não abertura do processo resulta em desclassificação do selecionado. Foto: Ascom Detran

O procedimento deve ser realizado presencialmente na Unidade de Habilitação, na capital, em uma das 14 Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) nas cidades do interior ou ainda pelo email [email protected], para os candidatos residentes em localidades onde não há representação do Detran.

Todos os procedimentos a serem cumpridos pelas pessoas selecionadas estão descritos no edital do certame, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) e disponível no portal do Detran. A abertura do processo é realizada mediante apresentação de documentação pessoal do candidato e comprovante de residência.

Finalizando a abertura do processo no âmbito do Detran, o passo seguinte é realizar os exames médico o psicológico e, estando apto nos mesmos, procurar uma autoescola credenciada para se matricular no curso teórico.

O Programa

O maior programa de inclusão social da história da autarquia estadual de trânsito foi instituído em 2022 pelo governador Gladson Cameli, quando beneficiou mais de duas mil pessoas. Ampliado, o CNH Social vai atender 20 mil cidadãos até fim de 2026, sendo cinco mil em cada ano.

Executado nos 22 municípios acreanos, o Programa contempla pessoas de baixa renda, inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal.

Por Eduardo Gomes DETRAN/AC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram