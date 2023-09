A Polícia Civil está pedindo colaboração da comunidade e buscando auxílio dos possíveis familiares ou conhecidos da vítima para ajudar na identificação do corpo.

Nesta segunda-feira, 4, em Cruzeiro do Sul, restos mortais, já em avançado estado de esqueletização, foram encontrados pelos bombeiros no Porto da Várzea, situado a 300 metros do Porto do Abraão, às margens do rio Juruá.

As informações iniciais indicam que o corpo é do sexo masculino e que a vítima teria uma faixa etária compreendida entre 20 e 40 anos. A única pista visual disponível para a identificação é que o cadáver estava vestido com uma camisa vermelha de mangas longas no momento da descoberta. Além disso, foi observado que a vítima possuía uma prótese dentária na arcada superior, uma “chapa de dente”, que pode ser uma pista para sua identificação.

A Polícia Civil está pedindo colaboração da comunidade e buscando auxílio dos possíveis familiares ou conhecidos da vítima para ajudar na identificação do corpo. Qualquer informação que possa contribuir para esclarecer esse caso é necessária para o progresso da investigação.

