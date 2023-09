O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial no Acompanhamento do Programa Ruas do Povo (Gaerp), se reuniu na sexta-feira, 01, com representantes de órgãos do Estado para discutir questões relacionadas aos contratos e à execução do Programa Ruas do Povo.

A reunião conduzida pela coordenadora-geral do Gaerp, promotora de Justiça Myrna Teixeira Mendoza, e pelos promotores de Justiça Alekine Lopes e Luis Henrique Rolim, que integram o grupo, teve por objetivo obter informações dos gestores sobre o que já feito até o momento e os planos para solucionar os problemas que envolvem o Ruas do Povo.

“Com relação a essa questão do Programa Ruas do Povo, fizemos a análise inicial, porém precisamos de informações consistentes, e de dados técnicos da real situação”, destacou a coordenadora-geral do Gaerp, Myrna Mendoza.

O encontro é resultado da última reunião na qual ficou acordado a apresentação das informações referentes a contratos, fiscais de contratos, execução e demais detalhes do Programa.

Na ocasião, foi realizada por integrantes do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), uma apresentação de informações gerais sobre o Ruas do Povo com destaque para os dados referentes a execução do Programa em Rio Branco.

Participaram da reunião, representantes da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), bem como representantes da (Saneacre), da Casa Civil e da Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Por Marcelina Freire

Fotos: Jean Oliveira

Agência de Notícias do MPAC

