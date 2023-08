Mais informações a qualquer momento, matéria em atualização

Um detento identificado como Edvan da Silva Dias, de 38 anos, foi morto dentro de um pavilhão do Complexo Penitenciário de Rio Branco. Segundo a assessoria do Instituto de Administração Penitenciária, os detentos suspeitos do homicídio foram ouvidos em depoimento e confessaram a motivação do crime.

Segundo um dos presos, a vítima teria assassinado seu irmão anteriormente, portanto, de acordo com o Iapen, o crime teria sido motivado por vingança.

Por Redação ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram