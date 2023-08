O governo do Estado inaugurou nesta segunda-feira, 21, o tanque de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC). A estrutura, que fica localizada no Quartel do Comando-Geral da instituição, em Rio Branco, foi construída com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).

Presente na solenidade, o governador Gladson Cameli destacou os investimentos realizados na melhoria dos órgãos integrantes da Segurança Pública estadual.

“Nos últimos anos, conseguimos avançar muito e reestruturar as instituições do Estado. Aproveito a oportunidade para agradecer todo apoio que o governo federal tem dado ao Acre”, afirmou o chefe do Poder Executivo.

Com 12 metros de altura, o tanque é o primeiro construído na Região Norte e será utilizado em treinamentos e instruções aos militares. Por causa da turbidez e, consequentemente, a baixa visibilidade, as condições de mergulho nos rios e lagos acreanos estão entre as mais difíceis e desafiadoras do país.

“O tanque homenageia o cabo Celso Aleme, um dos bombeiros pioneiros na área de mergulho do nosso Corpo de Bombeiros e que nos deixou em 2000. A partir de agora, daremos mais qualificação aos nossos militares em um ambiente muito mais seguro para a realização das atividades”, explicou o coronel Charles Santos, comandante-geral do CBMAC.

Assinatura da ordem de serviço para construção do novo prédio da Corregedoria da Polícia Militar

Durante a cerimônia, o governador Gladson Cameli realizou ainda a assinatura da ordem de serviço para a construção da nova Corregedoria da Polícia Militar. Com recursos próprios do Estado, o investimento na obra é de R$ 4,3 milhões.

O prédio será erguido na avenida Nações Unidas, na capital. Além da corregedoria, no local também funcionará a Assessoria de Inteligência e Análise Criminal e a Ouvidoria da corporação.



“Este era um anseio antigo da nossa instituição, que começa a se transformar em realidade. Além de fortalecer os serviços que desempenhamos, essa nova estrutura dará melhores condições de trabalho aos policiais”, argumentou o comandante-geral da PM, coronel Luciano Dias.

Entrega de veículos ao Iapen

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) recebeu cinco veículos novos, adquiridos por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

“Estes automóveis serão utilizados para atender as demandas administrativas da nossa instituição”, enfatizou Alexandre Nascimento, presidente do Iapen-AC.

A cerimônia contou ainda com a participação da vice-governadora Mailza; dos deputados estaduais Arlenilson Cunha e Tadeu Hassem; e dos prefeitos de Assis Brasil, Jerry Correia, de Brasileia, Fernanda Hassem, e de Tarauacá, Maria Lucinéia.

Por Wesley Moraes- Agência de Notícias do Acre

