Projeto de Lei é Aprovado para Preenchimento de Cargos de Professores Públicos por Concurso

Nas últimas três semanas, os socioeducandos tiveram oficinas extras de artesanato com a instrutora Julieta Costa, para produzir objetos que estão sendo expostos no estande do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC), na Expoacre 2023.



Os produtos que estão à venda na feira fazem parte do projeto ISE Arte, que tem o propósito de introduzir atividades na rotina dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e de capacitar os adolescentes para o mercado de trabalho.



Os objetos produzidos durante as aulas são porta-chaves, bonecas (os), chaveiros, caixas decoradas em MDF, pulseiras e outros.



A maior feira agropecuária do Acre começou no dia 29 de julho e se estenderá até 6 de agosto e está sendo realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Por Julia Beatriz Couto/ Agência de Notícias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram