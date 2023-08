Show de Mari Fernandez tem opção de entrada com doação de um quilo de alimento

Um dos principais nomes do cenário gospel nacional, Lukas Agustinho foi responsável por uma noite com muito louvor e adoração nesta segunda-feira, 31, no Palco Central da Expoacre, em Rio Branco.

O evento gratuito, que marcou o terceiro dia da feira, contou ainda com pré-show das bandas locais Ministério de Louvor Nova Aliança Church e Miload/Dime Passos.

A programação da feira também conta com vários artistas evangélicos no Palco Alternativo Gospel, durante toda a semana, por iniciativa realizada a pedido da vice-governadora Mailza.

Agustinho subiu ao palco por volta das 21h. A apresentação durou cerca de 1h30, com um repertório envolvendo seus sucessos, como O Escudo, Algo Novo, Fazer Morada e Ouve o Meu Clamor.

“Uma benção de Deus tocar para essas pessoas tão especiais, nosso povo acreano. Tô emocionado”, disse o artista, antes de começar.

“Esta festa representa nosso estado. Agradecemos por todas as bênçãos e ao público que tá vindo prestigiar nossa Expoacre. O governo do Estado organizou com muito carinho, tá um ambiente seguro para todas as famílias. Hoje estamos aqui para viver essa noite gospel, com todas essas pessoas presentes para adorar a Deus”, disse a vice-governadora.



O evento é organizado pela Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre), pelo Gabinete da Vice-Governadora e pela Associação Comercial e Industrial do Acre (Acisa).

A feira continua

A Expoacre se estende até domingo, 6, com exposição de produtos e muito entretenimento. Na sexta-feira, 4, haverá o lançamento da Semana da Juventude. A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano se apresenta no encerramento da feira no domingo.

Expoacre promove diversidade cultural

A maior feira de agronegócio do Acre trouxe ambientes novos e palcos alternativos para todos os tipos de público presentes no Parque de Exposições de Rio Branco. Há apresentações indígenas, shows gospel, rock e sertanejo.

O evento é realizado pelo governo do Acre, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Programação da arena de rodeio da Expoacre 2023

A Vaquejada será na sexta, sábado e domingo, 4, 5 e 6, das 14h30 às 18h.

A mais esperada entre as apresentações é o Rodeio em Touros, que terá início na quinta, 3, e vai até domingo, 6, das 20h às 22h. A competição deve reunir peões de todo o estado e de outros lugares do Brasil.

Por Fernando Santtos/Agência de Noticias do Acre

Fotos: Felipe Freire e Pedro Devani/Se

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram