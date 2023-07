Em Sena Madureira: Morador enfrenta ataque de onça-vermelha em seringal

No evento Expoacre 2023, a Polícia Civil do Acre (PCAC) apresenta novidades para os visitantes: uma Delegacia Itinerante e um Ônibus de Identificação. A estrutura da Delegacia Itinerante contará com delegado, escrivão e agentes de polícia para realizar a triagem de ocorrências de atos infracionais e crimes que possam ocorrer durante a feira. O Ônibus de Identificação, do Instituto de Identificação da PCAC, estará disponível durante todas as nove noites da feira para oferecer atendimento à população a partir dos 16 anos, proporcionando a confecção da primeira via da Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Serviços oferecidos:

Delegacia Itinerante: A estrutura montada especialmente para a Expoacre 2023 contará com profissionais da Polícia Civil do Acre, como um delegado, um escrivão e agentes de polícia. O objetivo é realizar a triagem e o atendimento de ocorrências de atos infracionais e crimes que possam ocorrer durante o evento. A presença da Delegacia Itinerante busca garantir maior segurança e tranquilidade para os participantes da feira.

Ônibus de Identificação: O Instituto de Identificação da PCAC disponibilizará o Ônibus de Identificação, que estará presente durante todas as nove noites da Expoacre 2023. O serviço oferecerá atendimento para a confecção da primeira via da Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Os atendimentos ocorrerão diariamente das 17h30min às 21h30min e estarão disponíveis para o público em geral a partir dos 16 anos. Serão oferecidos 50 atendimentos por noite.

Documentos necessários para a confecção da Nova Carteira de Identidade:

CPF;

Certidão de Nascimento (para solteiros);

Certidão de Casamento (para casados);

Certificado de Naturalização (para estrangeiros naturalizados).

Importante: Os interessados em utilizar o serviço do Ônibus de Identificação devem estar munidos dos documentos originais e atualizados, sem rasuras. A presença dos documentos é indispensável para realizar o atendimento.

O diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, enfatiza que essa é uma excelente oportunidade para aqueles que precisam de uma nova via da Carteira de Identidade ou desejam atualizar seus dados. A presença da Polícia Civil do Acre na Expoacre 2023 visa facilitar o acesso a serviços essenciais de identificação, ao mesmo tempo em que garante maior segurança e tranquilidade durante o evento.

Por AcreOnline.net

