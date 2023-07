Em Sena Madureira: homem é assassinado e tem corpo jogado em rio

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) criou um grupo de trabalho e terá um estande no Parque de Exposições Wildy Viana para acompanhar e fiscalizar as atividades da 48ª edição da Expoacre 2023, que terá início amanhã com a Cavalgada e se estende até o dia 06 de agosto.

Também foi lançada a campanha “Com violência não tem negócio”, que visa conscientizar os visitantes da Expoacre sobre condutas que devem ser evitadas, como maus tratos contra animais, especialmente durante a Cavalgada, oferta de bebida alcóolica a menores de 18 anos, importunação sexual, entre outras, além de reforçar a divulgação dos canais do MPAC, por meio da Ouvidoria-Geral, para o recebimento de denúncias e reclamações.

No topo do site do MPAC, um banner da campanha informa os principais telefones, incluindo WhastApp, que podem ser acionados a qualquer momento pelos visitantes da feira. Ao clicar no banner, os usuários serão direcionados para a página da Ouvidoria, onde estão disponíveis todos os canais, incluindo telefone, e- email e formulário.

O usuário poderá escolher a melhor forma de fazer a sua denúncia, podendo juntar vídeos e fotos, se tiver. É importante lembrar que são garantidos o anonimato e sigilo das informações. Durante toda a semana serão divulgados cards informativos nas redes sociais do MPAC.

Cavalgada- Pelas regras da Expoacre 2023, é proibido o uso de esporas com rosetas pontiagudas, chicote ou qualquer instrumento que possa ferir o animal. Além disso, veículos de tração animal não poderão transportar mais do que três pessoas.

Também não poderão participar do desfile crianças menores de 12 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis, em obediência ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Kelly Souza- Agência de Notícias do MPAC

