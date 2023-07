Polícia Federal prende cinco pessoas por estupro de vulnerável no Acre

No final da tarde da última terça-feira, 25, a Polícia Federal cumpriu o quinto mandado de prisão por estupro na região do Alto Acre em apenas 45 dias de trabalho da equipe de captura.

Em todas as ocorrências, as vítimas eram vulneráveis, menores de 14 anos. A polícia chegou aos casos através do trabalho de inteligência policial. As investigações se iniciaram no início do junho e persistem até o presente momento.

As idades das vítimas eram de 12 e 13 anos.

As ocorrências foram nas cidades de:

Xapuri – 02 casos

Epitaciolândia – 01 caso

Brasiléia – 01 caso

Assis Brasil – 01 caso

Em duas situações os autores eram da própria família, avô e padrasto da vítima. Nas demais, foram só relacionamentos abusivos, sem qualquer parentesco familiar

Assessoria/DPF

