Detentos fazem rebelião em presídio de segurança máxima em Rio Branco

Governo criou gabinete de crise para a tomada de decisões.

Agentes de segurança tentam conter uma rebelião no presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, em Rio Branco (AC), nesta quarta-feira (26). A estrada que da acesso ao presídio foi bloqueada.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) informou que foi montado um gabinete de crise e uma reunião com o presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen) está definindo ações a serem tomadas.

“O gabinete de crise com toda a cúpula de Segurança Pública foi instaurado na sala de situação da Sejusp. Providências estão sendo tomadas e os operadora de segurança já estão atuando no local”, informou em nota a secretaria.

Segundo informações preliminares do Iapen, “houve uma movimentação que saiu do controle” no presídio no início da manhã e os agentes de segurança tentam conter. O Iapen informou que pode haver policiais penais feitos reféns.

O governo deve emitir nota com mais detalhes da operação que ocorre no presídio.

Familiares dos presos que chegaram a fazer visitas nesta quarta estão reunido aguardando informações. As visitas foram suspensas pela parte da tarde.

Por g1 AC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram