Familiares reconhecem corpo de homem achado morto em rua de Rio Branco

A Polícia Civil, por meio dos investigadores da 2ª regional de Rio Branco, conseguiu identificar os responsáveis pelos furtos de jabutis que vinham ocorrendo há meses no zoológico do Parque Chico Mendes.

Após a instalação de procedimentos de investigação, a polícia concluiu o caso com a identificação de três suspeitos, sendo dois menores de idade, com 17 e 12 anos, e um homem maior de idade, que já estava com mandado de prisão em aberto por outro crime de roubo. Além disso, foram identificadas outras duas pessoas como receptadores dos animais furtados.

Os menores foram identificados e ouvidos na delegacia da 2ª regional, ao final da investigação, as peças produzidas foram encaminhas para a delegacia especializada do menor para lavratura do procedimento cabível a eles.

Já o homem maior de idade irá responder por furto qualificado, devido à sua participação direta no furto dos jabutis, bem como pelo crime de corrupção de menor, pois envolveu os menores no ato criminoso.

Os receptadores também foram interrogados e indiciados, evidenciando o combate não apenas contra os autores do furto, mas também àqueles que participaram da comercialização e consumo dos animais. No entanto, mesmo com a identificação dos envolvidos os jabutis não puderam ser recuperados, pois foram comercializados e consumidos.

Por Assessoria/ PCAC

