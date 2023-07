Prefeitura de Rio Branco convoca aprovados no processo seletivo da Educação

O Instituto Federal do Acre (IFAC) anunciou o lançamento de um novo curso superior na área de Tecnologia da Informação. O curso, intitulado “Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,” será oferecido no Campus Sena Madureira a partir do segundo semestre de 2023. Com duração de dois anos e meio, equivalente a cinco semestres letivos, as aulas serão ministradas no período matutino.

As inscrições para o curso estão abertas até o dia 31 de julho e a seleção dos candidatos será baseada nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos 2010 a 2022. Os interessados podem se inscrever através do link: https://selecoes.ifac.edu.br/.

O objetivo principal do curso é formar profissionais capacitados para compreender, projetar e desenvolver sistemas computacionais de forma eficiente. A formação também visa preparar os estudantes para atuarem na área de inovação de processos e tecnologias.

A matriz curricular do curso inclui diversas disciplinas fundamentais para o campo de TI, como Lógica de Programação, Fundamentos de Administração, Engenharia de Software, Redes de Computadores, Matemática aplicada à Informática, Sistemas Operacionais, entre outras.

O professor William Bessa, do IFAC, enfatiza que essa é uma oportunidade perfeita para ingressar no mundo da tecnologia, uma área que vem crescendo significativamente, especialmente durante a pandemia. De acordo com uma pesquisa realizada pelo LinkedIn e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o setor de TI teve um crescimento de 60% durante esse período. Esse crescimento se deve ao aumento do investimento em tecnologia tanto por parte das empresas, que precisaram se adaptar às novas formas de consumo, quanto pelos consumidores em si.

Além disso, o curso em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas também complementa o ciclo acadêmico dos estudantes que concluíram o curso técnico integrado ao ensino médio em Informática, oferecido pelo IFAC Campus Sena Madureira desde 2012. Isso possibilita que os egressos prossigam com seus estudos e obtenham uma formação em nível superior dentro da mesma instituição.

Se você tem interesse na área de TI e deseja ingressar nesse novo curso do IFAC em Sena Madureira, não perca a oportunidade de se inscrever até o dia 31 de julho. A formação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é uma excelente escolha para aqueles que buscam uma carreira promissora e relevante no mundo da tecnologia

Por AcreOnline.net

