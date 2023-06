Com apoio de parlamentares, governo realiza investimentos em Porto Walter

A comunidade ecológica do Céu do Mapiá celebrou na noite de São João um novo centro espiritual no coração da Amazônia. O governador Gladson Cameli participou nesta sexta-feira, 23, do hinário “O Cruzeiro do Mestre Raimundo Irineu Serra”, que abriu os trabalhos na Igreja da Floresta. Mais de mil devotos do Santo Daime de vários lugares do mundo estiveram presentes.



Apesar do Céu do Mapiá estar localizado no município de Pauini (AM), toda a logística de visitação de turismo espiritual da Comunidade passa por Rio Branco. Aeroporto, hospedagem, alimentação, transporte e comércio que estão no Acre são utilizados pelos milhares de turistas que vão ao Céu do Mapiá.



Pauini fica a cerca de 24 horas de viagem de barco, inviabilizando a comunicação com a sede do município. Enquanto Rio Branco, entre transportes fluviais e terrestres, está a 6 horas do Mapiá.

Por outro lado, a comunidade com cerca de 800 moradores fixos depende dos serviços públicos de saúde e educação do Acre. Além do fato que a maioria dos seus habitantes têm origem sociocultural acreana.



Por esses motivos, o governador acreano Gladson Cameli fez questão de participar do momento solene da abertura do novo templo da floresta.

“O Santo Daime é uma religião da Amazônia que tem a sua origem no Acre. E o Céu do Mapiá, que celebra 40 anos de fundação, é um dos principais centros de atração de visitantes dessa tradição. Nesse tempo, milhares de visitantes da Vila Ecológica passaram por Rio Branco fortalecendo a nossa economia. Aceitei o convite dessa celebração para estreitar ainda mais os laços com essa comunidade que está ligada ao Acre por vários motivos já mencionados” afirmou o governador.



“Esse é um trabalho espiritual que pode realmente trazer muitos benefícios para as pessoas. Eu mesmo estou saindo aqui do Céu do Mapiá com as minhas energias renovadas com a força espiritual e a beleza da floresta” concluiu o governador.

Recepção calorosa

Gladson Cameli foi recebido no Céu do Mapiá pelo padrinho Alfredo Gregório de Melo, principal liderança espiritual dessa doutrina amazônica.

“É uma honra pra nós receber a ilustre visita do governador do Acre. Fizemos esse convite para a inauguração da Igreja da Floresta pela gratidão que temos de podermos utilizar os serviços públicos do Estado, pela proximidade com a nossa comunidade”, destacou o padrinho Alfredo.



“O meu pai padrinho Sebastião Mota viveu a maior parte da sua vida espiritual no Acre, na igreja do padrinho Irineu e, posteriormente, na Colônia 5 mil, em Rio Branco, antes de trazer o seu povo para o Mapiá. Então os nossos laços com o Acre são muito fortes e receber o governador é uma alegria,” completou o líder daimista.

Após o hasteamento das bandeiras, o descerramento da placa e o corte das fitas, o governador Gladson Cameli participou do Hinário do Mestre Irineu, o criador da Doutrina do Daime, na Nova Igreja da Floresta do Céu Mapiá que deverá aumentar ainda mais o turismo espiritual da região com a logística a partir do Acre.

Por Nelson Liano- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Marcos Vicentti/Secom.

