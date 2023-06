Mulher deficiente é vítima de estupro coletivo em comunidade rural no Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria Cumulativa de Acrelândia, ingressou com o pedido de prisão preventiva contra Francimar Vitória de Oliveira, vulgo Bereca, acusado de tentar assassinar a ex-namorada em via pública.

O crime ocorreu na segunda-feira, dia 19, na avenida Rogério Adenilson de Oliveira, localizada no centro de Acrelândia. Segundo as investigações, o crime foi motivado pela recusa de Francimar em aceitar o término do relacionamento com a vítima.

De acordo com as informações levantadas, o acusado estava consumindo bebidas alcoólicas em um bar da região. Ao deixar o estabelecimento e pegar uma carona com um amigo, ele avistou a mulher passando de bicicleta com sua filha. Francimar foi até o local e feriu a vítima com golpes de faca.

Populares que presenciaram a tentativa de feminicídio agiram para ajudar a vítima, impedindo que Francimar consumasse o crime. Após o ocorrido, o acusado fugiu do local.

O pedido de prisão preventiva, assinado pelo promotor de Justiça Flávio Bussab, baseia-se nos indícios suficientes de autoria do crime e busca garantir a ordem pública, evitando que o acusado possa causar danos adicionais à sociedade. A manifestação será julgada pela Vara Criminal da Comarca de Acrelândia.

MPAC

