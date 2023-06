Continua no cárcere : Tenente-Coronel condenado por tráfico de drogas tem habeas corpus negado

Na madrugada de sábado, 3, uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) de serviço no município de Capixaba, interior do Estado, apreendeu uma arma de fogo municiada com um homem que dirigia embriagado uma motocicleta e efetuava disparos em via pública.

Os militares foram acionados para averiguar uma denúncia de tiros que haviam sido efetuados por um indivíduo em frente a um bar da cidade. Os policiais encontraram o homem que dirigia a motocicleta visivelmente alterado e, durante a busca pessoal, encontraram com o indivíduo uma pistola calibre .22 com quatro munições.

O homem, que não era habilitado, foi conduzido à delegacia local e teve a motocicleta apreendida.

Assessoria de Comunicação da PMAC

