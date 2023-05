Os três nomes conhecidos na cidade de Sena Madureira são os mais propensos a concorrer a prefeitura

Prédio do Centro Cultural foi construído com emenda destinada por Alan Rick, quando ainda era deputado federal, e do então deputado federal Flaviano Melo

O senador Alan Rick foi recebido com fogos ao desembarcar em Porto Walter, nesta sexta-feira, 25. O prefeito César Andrade, o vice Guarsônio Melo, vereadores, secretários, diretores e lideranças do município estiveram nessa recepção e seguiram juntos para o centro da cidade onde teve mais festa. A fanfarra do município celebrou a presença do senador que visitou a obra do Centro Cultural.

A obra está praticamente pronta e será entregue no aniversário do município, comemorado em 25 de junho. Parte do recurso da construção, que custou R$ 1 milhão, foi destinado pelo senador Alan Rick, quando ainda era deputado federal e outra parte com emenda do ex-deputado Flaviano Melo.

O senador agradeceu a recepção calorosa e reafirmou o compromisso de continuar direcionando recursos para a prefeitura investir em melhorias no município. “Tô muito feliz. Sempre sou muito bem recebido por esse povo caloroso. Acredito que pelo trabalho desenvolvido aqui. A Unidade de Saúde mais bonita e equipada é fruto do nosso trabalho em parceria com a prefeitura, temos aqui o Centro Cultural sendo concluído e tantas outras realizações. E já me comprometi em destinar recursos para compra de instrumentos para a Fanfarra.” – declarou.

“Não é de hoje que o nosso município recebe atenção do senador. Sempre contamos com recursos na saúde e em infraestrutura. E a partir de agora pretendemos ampliar esse leque de investimentos em mais ações para garantir o desenvolvimento da cidade”, pontou o prefeito.

O diretor de Cultura, Turismo e Lazer, Mardonio Silva, falou da importância do novo espaço para o município. “Tô muito feliz. Esse será o primeiro prédio com elevador do nosso município e tenho certeza que faremos muitos eventos para fomentar as iniciativas culturais.” – disse.

