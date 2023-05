Band confirma saída de Faustão da emissora após 1 ano e meio: entenda

Fausto Silva está de saída da Band após 1 ano e meio de casa. Segundo informações divulgadas pela emissora, a recisão do contrato com Faustão ocorreu de comum acordo.

“O apresentador deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio”, inicia nota publicada no site da Band.

Fausto Silva estreou com êxito na Band, com 8,3 pontos em São Paulo, o que equivaleu a um aumento de 850% de audiência em relação à média do horário (20h30 às 22h40) em 2021. O bom desempenho, contudo, não se confirmou nos dias seguintes.

Na última sexta-feira (12/5), o programa registrou a sua pior audiência. Segundo dados obtidos pelo NaTelinha, a atração alcançou apenas 2,0 pontos no Ibope. Anteriormente, a atração havia registrado seus piores índices nos dias 21 de abril e 9 de maio, quando marcou 2,1 pontos na Grande São Paulo.

