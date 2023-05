(Vídeo) Morador de Sena Madureira pede ajuda a comunidade para alimentar sua família

O Bolsa Família de maio começou a ser pago nesta quinta-feira (dia 18), para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1. O calendário vai se estender até o dia 31 (confira as datas abaixo), para quase 21,25 milhões de residências no país, com a liberação total de R$ 14,1 bilhões. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pela gestão do programa, neste mês, 200 mil famílias foram incluídas agora. O benefício médio também bateu recorde, chegando a R$ 672,45.

De acordo com a pasta, entre março e abril deste ano, as novas concessões já somavam 808,2 mil residências. Portanto, incluindo os dados de maio, em 2023 já foram incluídas um milhão de famílias no programa assistencial.

Neste mês de maio, São Paulo foi o estado com o maior número de novas concessões: mais de 45,4 mil famílias. Em seguida, destacam-se a Bahia, com 23,3 mil, e Minas Gerais, com quase 20,8 mil novos lares atendidos.

Vale destacar que o benefício mínimo pago por família é de R$ 600, mas famílias com crianças até 6 anos de idade e gestantes têm direito a um adicional mensal de R$ 150 por menor ou grávida. Por isso, o valor médio nacional chegou a R$ 672,45.

A partir de junho, o governo promete liberar também R$ 50 para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, assim como para lactantes.

Veja as datas de pagamento:

NIS de final 1 – 18/05

NIS de final 2 – 19/05

NIS de final 3 – 22/05

NIS de final 4 – 23/05

NIS de final 5 – 24/05

NIS de final 6 – 25/05

NIS de final 7 – 26/05

NIS de final 8 – 29/05

NIS de final 9 – 30/05

NIS de final 0 – 31/05

Distribuição dos recursos

Das 21,25 milhões de famílias contempladas com o Bolsa Família em maio, 9,76 milhões vivem no Nordeste (46% do total). Nesta região, o repasse total até 31 de maio será de R$ 6,37 bilhões, com tíquete médio de R$ 664,38.

No Sudeste, serão contemplados mais de 6,33 milhões de lares, com liberação total de R$ 4,25 bilhões e um benefício médio de R$ 672,32.

A Região Norte reúne quase 2,6 milhões de famílias beneficiárias, com um pagamento total de mais de R$ 1,7 bilhão e um valor médio de R$ 688,15.

Além disso, 1,43 milhão de lares estão situados no Sul do Brasil. Neste caso, a transferência de renda é de quase R$ 979,6 milhões, com depósito de R$ 685,13 em média por família.

O Centro-Oeste tem mais de 1,13 milhão de lares atendidos, com R$ 779,9 milhões transferidos pelo governo federal. Esta região do país recebe o maior benefício médio: R$ 691,20.

Quem pode receber?

O novo Bolsa Família começou a ser pago em março, sob novas regras. Podem participar famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa da casa.

O programa exige também outras condições para que a família receba o benefício, como a frequência escolar mínima de crianças e adolescentes. Além disso, crianças de até 6 anos devem ter acompanhamento nutricional e caderneta de vacinação em dia. As gestantes precisam de acompanhamento médico regular.

Por Extra

