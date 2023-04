PM prende dupla com artefatos explosivos, armas e munições no Cidade do Povo

A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, realizou, do dia 08 para o dia 09 de abril, a recuperação de 04 (quatro) veículos que haviam sido furtados ou roubados.

No final da tarde de ontem, 08, os policiais militares de serviço foram informados de que durante à noite uma motocicleta havia sido furtada no bairro Vitória. Feito o levantamento de informações e, posteriormente, buscas, o veículo foi localizado escondido em um quintal na rua Raimundo Cristino de Souza, no mesmo bairro.

Outra motocicleta foi recuperada na rua Antônio Nicácio Teixeira, após as guarnições de serviço receberem informações de que na referida via encontrava-se uma motocicleta produto de roubo. No local, o veículo foi identificado na posse de seu atual “proprietário”. Realizadas as pesquisas, constatou-se que havia sido roubado, com emprego de arma de fogo, em abril de 2022 em Rio Branco. O homem foi preso pelo crime de receptação e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Durante à noite, policiais militares de serviço receberam informações de que criminosos haviam furtado duas motocicletas no bairro Jardim Primavera. Quando os militares adentraram ao supramencionado bairro, os suspeitos empreenderam fuga e abandonaram um dos veículos em via pública e se evadiram em direção ao bairro Bom Sucesso.

Feitas diligências nesse bairro, as guarnições se depararam com os três suspeitos. Dois conseguiram se evadir e um foi preso ainda com a motocicleta. Foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, para realização dos procedimentos cabíveis.

Todos os 04 (quatro) veículos recuperados foram entregues à delegacia de Polícia Civil, para que sejam feitos os devidos procedimentos.Assessoria do 8º BPM.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram