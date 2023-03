Presidente Ivoneide Bernardino anuncia Workshop para tratar sobre o autismo em Sena Madureira

O governador Gladson Cameli afirmou nesta quarta-feira, 15, ao ac24horas, que vai dar um veículo novo e a Carteira Nacional de Habilitação para o deficiente físico Jaime Jaime de Andrade Rodrigues, que teve a moto adaptada apreendida no último domingo, 12. A multa de trânsito que ele recebeu, também será quitada por Cameli.

“Vou dar do meu bolso esse veículo que melhor se adaptar a ele, bem como a Carteira de Habilitação e pagar a multa para que o Jaime circule e trabalhe sem problemas. É um trabalhador que, com certeza, merece”, afirmou Cameli.

O deficiente físico, Jaime de Andrade Rodrigues, 44, foi preso em flagrante em uma blitz de trânsito no domingo, 12, em Cruzeiro do Sul e teve a moto apreendida. O veículo é adulterado, feito de duas partes de motos e um carro unidos em uma de forma artesanal, sendo uma das partes do Piauí.

Ele usava o veículo para vender roupas na cidade e nos ramais de Cruzeiro do Sul. Em 2010, Jaime, que atuava como eletricista, sofreu uma grande descarga elétrica, ficando com muitas sequelas, tendo as pernas amputadas. Ele tem muitas cicatrizes pelo corpo. Recebe um salário mínimo do INSS e com as vendas das roupas que faz na moto, consegue aumentar a renda e ajudar os filhos, incluindo uma que é cadeirante.

Ao saber que vai ganhar o veículo, a CNH é terá a multa quitada pelo governador, Jaime agradeceu pelo gesto. “Agora estou chorando é de alegria pelo presente que ganhei do governador Gladson Cameli, que é aqui de Cruzeiro do Sul. Eu peço que Deus abençoe a ele e todos que me ajudaram. Eu só quero seguir minha vida, minhas vendas e sustentar minha família”, agradece ele.

Por Sandra Assunção-ac24horas

