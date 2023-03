Bandidos fazem ataques pelo 3º dia seguido no RN, mesmo após chegada da Força Nacional

Em meio a uma forte onda de violência, o Rio Grande do Norte (RN) registrou a terceira noite de pânico na capital, Natal, e em ao menos outras nove cidades do estado, nesta quinta-feira (16/3). As ações criminosas são organizadas por uma facção que tem queimado prédios públicos, comércios e veículos, segundo a polícia.

Os ataques ocorrem mesmo após a chegada de quase 200 homens da Força Nacional nessa quarta-feira (15/3). Os agentes reforçam a segurança do estado, a pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Um efetivo extra de 100 policiais militares também foi colocado nas ruas.

Segundo o balanço mais recente do governo do estado, divulgado na manhã desta quinta-feira (16/3), 57 pessoas foram presas em razão dos ataques. Além disso, foram apreendidos 15 armas de fogo, 46 artefatos explosivos, 10 galões de gasolina, além de drogas, munições e dinheiro.

Nesta manhã, um ônibus e três micro-ônibus foram incendiados em Natal. No bairro Guarapes, na zona oeste da capital, os bandidos abordaram um motorista, pediram que ele e o passageiro saíssem, e atearam fogo no veículo. As chamas também atingiram fiações elétricas.

Após os ataques, a prefeitura de Natal informou que a frota de ônibus na capital será recolhida às garagens, por orientação do Sindicato dos Transportes Rodoviários do RN (Sintro).

Os criminosos também atacaram uma estação de trens urbanos no bairro Nova Natal e colocaram obstáculos sobre a linha férrea, em vários pontos, ainda durante a noite de quarta-feira (15/3). O tráfego de VLT foi interrompido, e a orientação é que “táxis, veículos do transporte escolar e veículos de fretamento turístico realizem lotação até que a operação dos ônibus retorne a normalidade”.

Por volta das 23h desta quarta, suspeitos atacaram um posto de combustíveis na avenida Tomaz Landim, no bairro Igapó, na zona norte de Natal.

Por medidas de segurança, a prefeitura também mantém suspensos os serviços de coleta de lixo, atendimento em unidades básicas de saúde e em escolas da rede municipal desde a quarta-feira (15/3).

Ações em todo o estado

Em São Gonçalo do Amarante, um supermercado foi atacado e os invasores atearam fogo na estrutura. Não há informações sobre feridos. Já em Macau, o prédio das marisqueiras foi incendiado. Em outra cidade, Caicó, a Câmara Municipal foi atacada a tiros, e ônibus foram incendiados.

Dois veículos foram queimados no município de São Paulo do Potengi. Carros do município de João Câmara foram destruídos, também em incêndios.

Ana Flávia Castro- metropoles

