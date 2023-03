Após reunião com senador Alan Rick, INEP adia divulgação do resultado final do Revalida 2022

O Diário Oficial da União (DOU) trouxe na manhã desta quinta- feita, 9, um novo cronograma para a fase final do Revalida 2022.2. A divulgação do resultado final desta edição do exame, que estava prevista para esta quinta, ficou para o próximo dia 16 e, consequentemente, a data para os aprovados indicarem a universidade que fará a emissão do diploma revalidado passou para o dia 17.

As mudanças ocorrem após o senador Alan Rick (União Brasil) se reunir com o presidente do INEP, professor doutor Manoel Palácios, solicitando soluções para os problemas de elaboração, aplicação e correção da prova. Os documentos apresentados pelo senador, com informações levantadas por sua equipe e por representantes dos revalidandos, apontam problemas em diversos itens, que somam em torno de 27 pontos da avaliação prática. A reunião ocorreu no dia 1 de março e também contou com a participação da deputada federal Socorro Neri e do deputado federal Roberto Duarte.

Na oportunidade, Palácios garantiu que daria solução aos problemas apresentados após análise minuciosa da prova.

“Esperamos que com esse prazo maior, o INEP continue fazendo este pente fino na prova da segunda etapa e possa fazer justiça e credite os pontos aos candidatos do Revalida 2022.2. Estamos confiantes e temos certeza que Deus está conosco.” – disse o senador Alan Rick.

