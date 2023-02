Cruzeiro registra novo contrato de joia da base e impõe multa de R$ 300 milhões

No último domingo, o Brasil disputou seu último jogo pelo hexagonal final do Sul-Americano sub-20 diante do Uruguai e venceu por 2 a 0, com gols de Andrey e Pedrinho. Com o triunfo sobre o único adversário com chances de título na rodada derradeira, a Seleção conquistou o título continental da categoria pela primeira vez em 12 anos.

Já classificado para o Mundial sub-20, o Brasil precisava vencer o Uruguai para se tornar o campeão do torneio pela 12ª vez. Andrey abriu o placar aos 38 minutos do segundo tempo e, aos 46, em jogada de contra-ataque, Pedrinho ampliou a vantagem.

Com 13 pontos ganhos, um a mais que o Uruguai, o Brasil termina o hexagonal no primeiro lugar e com campanha invicta. Na primeira fase, foram três vitórias e um empate e, no hexagonal, quatro triunfos em cinco jogos, com o melhor ataque e a melhor defesa do torneio.

O próximo grande compromisso da Seleção Brasileira sub-20 é o Mundial que será disputado em maio, na Indonésia. Também garantiram vaga para o campeonato Uruguai, Colômbia e Equador.

