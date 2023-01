HOMEM MORRE afogado após árvore cair em embarcação no interior do Acre

Sávio Silva, de 21 anos, morreu na última quinta-feira (19) em uma comunidade de Porto Walter após uma árvore cair em cima do barco onde estava com o filho. Segundo informações dos bombeiros, o homem ficou preso na árvore, submerso no rio e morreu afogado. O corpo foi achado pelos moradores da comunidade.

O comandante dos Bombeiros no Juruá, tenente Josadac Cavalcante, diz que o homem estava navegando no rio Grajaú, quando uma árvore atingiu a embarcação.

“A informação que temos é que esse rapaz via navegando no rio Grajaú e acabou atracando a embarcação na margem do rio para subir no açaizeiro e retirar o açaí mas neste momento outra árvore acabou se desprendendo do barranco do rio, atingindo tanto o açaizeiro como ele, que caiu no rio. A esposa e o filho da vítima também estavam na embarcação e presenciaram todo o acidente, contudo não conseguiram retirar o homem da água”, conta.

Os dois conseguiram sair do rio com escoriações leves, mas não conseguiram resgatar o jovem. Por ser uma comunidade de difícil acesso, a ocorrência só chegou aos bombeiros às 22h.

“Quando encontraram o corpo não tinha escoriação, estava preso nos galhos da árvores, usaram um serrote e conseguiram tirar do rio. Lá, assim como em outras cidades, choveu bastante e elevou muito o nível do rio. Com certeza a correnteza dificultou o trabalho das pessoas no resgate e contribuiu para que essa árvore caísse.”

Por g1

