(VÍDEO) Polícia Civil realiza operação e prende ex-vereador na cidade de Feijó

Um motim foi registrado no Presídio Manoel Neri da Silva na noite dessa segunda-feira (2), em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Familiares de presos se concentraram em frente à unidade prisional durante e o clima ficou tenso no local. Não há registro de fuga.

Em nota, a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen) informaram que a situação foi “totalmente controlada”, que foram feitas verificações no local para checar possíveis danos na estrutura e retirar materiais não permitidos, mas não detalhou o que de fato foi encontrado no interior do presídio.

A informação é que a ação dos presos persistiu até a madrugada desta terça (3) e que ficou concentrada no pavilhão 7 da unidade. As forças de segurança, como Bombeiros, Rotam, Polícias Militar, Civil e Penal foram acionadas para conter os presos.

“A equipe de policiais penais plantonistas, com o apoio do Grupo Penitenciário de Operações Especiais, além das polícias Militar e Civil daquela localidade, agiram em tempo hábil dando a devida resposta e contiveram a parcela de apenados que tentaram subverter a ordem. Também foram realizadas verificações no estabelecimento penal a fim de checar possíveis danos a estrutura predial e retirar materiais não permitidos ou com quantidades excessivas”, informou a nota.

Foto: Bruno Vinícius

