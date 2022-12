Alan Rick comemora autorização para exportação de carne do Acre ao Peru: “Uma luta nossa por mais emprego!”

O deputado federal e senador eleito Alan Rick comemorou a autorização emitida nesta sexta-feira, 23, pelo Departamento de Saúde Animal do Ministério de Agricultura peruano para o início da exportação de carne suína e bovina do Acre para o país vizinho.

Os frigoríficos Dom Porquito, em Brasiléia, e Frisacre, conhecido como FrigoNosso, em Rio Branco, passaram na inspeção sanitária peruana e agora iniciarão o processo de habilitação que valerá para os próximos 3 anos.

“Essa foi uma luta nossa por mais emprego e desenvolvimento pro Acre. Já se passaram mais de cinco anos desde que os amigos Paulo Santoyo e Ricardo Leite, o Rico, me trouxeram a necessidade da missão peruana vir ao Acre realizar a vistoria. Começamos as tratativas ainda no governo Temer, mas foi com a equipe da nossa então ministra de Agricultura Tereza Cristina que o processo avançou. Aí veio a pandemia que atrasou o processo, a resistência de setores do governo e empresariado peruano pelo medo da concorrência, mas aos poucos, fomos vencendo cada desafio. E com muito diálogo, diversas reuniões derrubamos qualquer argumento e vencemos!” – lembrou o parlamentar.

Alan Rick recordou também que após as inúmeras reuniões com a equipe do Ministério da Agricultura, os empresários, a bancada e o governo do Acre, o encontro do presidente Jair Bolsonaro com o então presidente do Peru Pedro Castillo, em Porto Velho (RO), em fevereiro deste ano, foi decisivo para a autorização. “Participei desse encontro e foi muito importante para estreitar essa relação dos dois países” – disse

Alan Rick explicou ainda que “com essas duas empresas habilitadas para exportação para o Peru, a expectativa é gerar, nesse primeiro momento, 400 empregos diretos. Os dois frigoríficos já têm compradores interessados nesses produtos. Agradeço mais uma vez a ministra Tereza Cristina, ao Mapa, Governo do Acre, e aos inúmeros amigos que se dedicaram a essa causa. Parabenizo os amigos Rico, Leandro, Júnior e Murillo Leite do Frigonosso e ao Paulo Santoyo do Dom Porquito!.” – declarou.

