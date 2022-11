Colono é assassinado a tiros e corpo jogado dentro de matagal

A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, recuperou na noite de hoje, 26 de novembro de 2022, uma motocicleta que havia sido furtada na noite do dia anterior no ramal do 17, no Cacirian.

As guarnições de serviço, por meio de levantamento de informações tomaram conhecimento de que a motocicleta estava escondida no beco da Pastoral, bairro Pista.

De imediato foram realizadas buscas no local indicado e as informações foram confirmadas. Assim, diante da comprovação de que se tratava de produto de furto, a motocicleta foi recuperada e entregue à Delegacia de Polícia Civil para as providências que a autoridade policial julgar cabíveis.

Assessoria do 8º BPM.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram