Em Sena Madureira; Projeto “Sonho de Menina, Sou Debutante” promove linda festa às adolescentes

Em uma noite mágica marcada por muita alegria e emoção, o projeto “Sonho de Menina, Sou Debutante”, idealizado pela Vereadora Ivoneide Bernardino, e executado pela Associação Sonhar e Realizar (Sonere), bem como pela Fundação Assistencial e Educacional (Betel) promoveu na noite deste sábado (10) o baile das debutantes às jovens participantes da 4ª edição.

Neste ano, 50 meninas de famílias de baixa renda participaram do projeto e ao longo de mais de 03 meses foram contempladas com cursos técnicos, e palestras sobre diversos assuntos com o objetivo de prepará-las para os desafios da vida.

Bastante feliz, a vereadora Ivoneide Bernardino destacou o retorno do projeto após dois anos de inatividade por conta do período de pandemia. “A palavra de hoje é gratidão, primeiramente a Deus e também a todos os parceiros. Sei o quanto esse projeto é importante para essas meninas, meu maior sonho quando menina era ter uma festa de 15 anos, e não pude realizá-lo por conta das condições financeiras da minha família. Mas através desse projeto elas estão tendo esse privilégio, o sentimento é de dever cumprido”, disse.

O baile ocorreu no cenário parque e contou com a presença do Secretário de Cidadania, Daniel Herculano, da Secretária de Saúde, Nildete Lira, Deputada Estadual Meire Serafim, do Presidente da Cooperativa Sicredi em Sena Madureira, Paulo Ricardo, da Presidente do CMDCA, Sizene Nunes, da Presidente da Fundação Betel, Kerillen Ceil, do Presidente da associação Sonhar e Realizar, Geovane Shu, da secretária de cultura, Lourdes Gregório, do Pastor Célso Gregório, do vereador Raimundo dos Anjos, do representante da pasta de educação, Professor Marcos Sampaio, entre outras autoridades do município.

Vale destacar que a 4ª edição do referido projeto teve o importante apoio das Secretarias Municipais de Cidadania, Saúde, Administração, Planejamento, Cultura, Educação, Obras, Semsur, Cooperativa Sicredi, CMDCA, rádio Dimensão FM, Café Serafim, Auto Posto Rosellão, Ordem Demolay, Escola Estadual Charles Santos, Escola Municipal Messias Rodrigues, do Prefeito Mazinho Serafim, e da Deputada Estadual Meire Serafim.

Por Ricardo Amaral

Fotos: Lucas Costa

