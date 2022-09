Cabo eleitoral é esfaqueada dentro do Terminal Urbano

Após três dias de buscas, mergulhadores do 8º Batalhão do CBMAC resgataram o corpo de um senhor de 49 anos que caiu de uma embarcação, no rio Acre, em Xapuri.

O acidente ocorreu nas proximidades do Seringal Albrácia, 20km por via terrestre e aproximadamente uma hora por via aquática. Segundo informações repassadas por sua mãe, que estava com ele na embarcação, afirmou que o barco perdeu a direção e olhou para trás, seu filho havia caído no rio, suspeita que tenha tido um mal súbito.

Os bombeiros militares encontraram o corpo a 200m do local onde havia caído, já com 90% . O corpo foi levado para o necrotério do hospital Epaminondas Jácome, onde aguardou a chegada do IML para os devidos procedimentos.

