Quatro são condenados a mais de 110 anos pela execução de jovem na frente da namorada

Grupo passou por julgamento na última terça-feira (21) na 1ª Vara do Tribunal do Júri, em Rio Branco. Crime ocorreu em maio de 2020 no Segundo Distrito da capital.

Quatro pessoas foram condenadas pela execução do jovem Maikon Alencar de Souza, de 28 anos, ocorrida em maio de 2020 no Segundo Distrito de Rio Branco. Somadas, as penas ultrapassam os 110 anos em regime inicial fechado. O grupo passou por julgamento nessa terça-feira (21) na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Alencar foi morto com cerca de 17 tiros no rosto e região do tórax no dia 24 de maio de 2020, no Ramal Bom Futuro, Vila Acre. Toda a ação foi filmada pelos criminosos e o vídeo circulou nas redes sociais na época.

A condenação foi pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de roubo e corrupção de menor. Segundo o Tribunal de Justiça do Acre, o julgamento do grupo durou mais de 10 horas.

Folha do Acre

