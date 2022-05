Jovem acreana é encontrada com corpo carbonizado próximo a rodovia de Brasília

Morreu na noite desta quinta-feira (20), em Florianópolis, o empresário Maurício Lisboa, de 72 anos, dono do extinto Hotel Imperador Galvez, localizado no bairro Aviário, em Rio Branco.

O idoso estava parado no sinal de uma das ruas do centro da cidade quando um carro que fazia racha com outro bateu em seu veículo. O responsável foi preso pela Polícia Militar.

O acidente foi registrado às 23h. Lisboa estava com outra pessoa no veículo, que conseguiu sobreviver e está sob os cuidados médicos no hospital de urgência. Câmeras de segurança registraram o momento da tragédia.

A polícia explicou que o motorista que conduzia o veículo que bateu no carro de Lisboa não estava alcoolizado.

O empresário natural de Minas Gerais foi casado com a advogada acreana Socorro Rodrigues e deixou 8 filhos. Seu corpo será transladado para sua cidade natal, onde será velado e sepultado.

